На Черкащині водій з п'ятирічною дитиною в салоні в'їхав у стаціонарний пост поліції.

Як повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Черкаській області, автопригода сталася 23 травня близько 23:30 на 121 км автодороги Н-08.

«Водій автомобіля Opel Meriva не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на стаціонарний пост поліції. Чоловік за кермом був тверезий», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Дніпрі показали "кладовище" поліцейських машин (відео)На момент ДТП у салоні авто перебувала п'ятирічна дитина. В результаті аварії ніхто не постраждав.

На водія правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП - порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

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Автор: Світлана Макринська