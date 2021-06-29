Водій легковика виїхав на зустрічну смугу та скоїв лобове зіткнення з мікроавтобусом.

На Чернігівщині внаслідок зіткнення легковика і маршрутного автобуса сполученням «Борзна – Київ» постраждали 9 людей – 2 водії та 7 пасажирів.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції у Чернігівській області.

Згідно з інформацією, ДТП сталася учора на 91 км автомобільної дороги Київ – Чернігів – Нові Яриловичі біля зупинки с. Лемеші.

Читайте такожМоторошна аварія під Києвом: мотоцикліст з дівчиною на швидкості врізались в авто (фото, відео)Слідчо-оперативна група поліції на місці події встановила, що водій автомобіля «Опель Вектра», рухаючись в напрямку Чернігова, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв лобове зіткнення з маршрутним автобусом «Мерседес Спринтер» сполученням «Борзна-Київ». У салоні мікроавтобуса перебували 19 пасажирів.

У результаті аварії до лікарів звернулися 9 осіб, у тому числі обидва водії.

Водій автомобіля «Опель Вектра» отримав важкі травми і був госпіталізований до реанімаційного відділення Козелецької центральної районної лікарні. Причини ДТП з'ясовує слідство. Вилучено відеореєстратор.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Автор: Ірина Синельник