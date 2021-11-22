На другому місці - Львівська область, на третьому - Харківська, на четвертому – Київська область.

Найбільша кількість ДТП за 10 місяців поточного року сталася у Дніпропетровській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у Харкові заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, загалом за 10 місяців поточного року в Україні відкрито 11 тис. кримінальних проваджень за ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху, з них 1 тис. 844 справи за фактами ДТП, внаслідок яких були жертви.

На першому місці за кількістю ДТП залишається Дніпропетровська область, при чому по ДТП з загиблими, і з загиблими пішоходами зокрема.

На другому місці - Львівська область, на третьому - Харківська, на четвертому – Київська область.

Також Венедіктова назвала чотири головні причини смертності на дорогах.

Перше місце – перевищення швидкості. Друге місце – порушення правил маневрування. Третє – виїзд на зустрічну смугу. На четвертому місці - перехід пішоходів у невстановленому місці.

Сьогодні у Харкові члени комітету розглядають зміни до Кримінального та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі водій після аварії прокусив руку патрульному поліцейському і вдарив співробітника Національної гвардії.

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Автор: Дмитро Хилюк