Всі злочини він скоїв в стані алкогольного сп’яніння.

На Харківщині повідомили про підозру чоловіку, який пошкодив та намагався викрасти 12 автомобілів.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Викрили 34-річного жителя міста Зміїв Чугуївського району в момент проникнення до салону останньої дванадцятої автівки місцеві мешканці, які помітили його дії та повідомили до поліції.

Чоловік 24 травня близько 22:50 цеглою розбив скло дверей Audi A6, проник до салону та намагався запустити двигун шляхом з’єднання дротів замка запалення.

Читайте такожУ Рівному шестикласник зґвалтував п’ятикласника - ЗМІТієї ночі він таким чином пошкодив 10 автівок жителів міста Зміїв, а в ніч на 22 травня ще два транспортних засоби. Наразі всі потерпілі звернулися до поліції із заявами.

У поліції додали, що всі злочини зловмисник скоїв в стані алкогольного сп’яніння та пояснив це бажанням покататися.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

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Автор: Світлана Макринська