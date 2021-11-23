На тілі хлопчика знайшли пошкодження, з'ясували журналісти.

У селі Красне Лозівського району Харківської області в одному з будинків несподівано померла дитина, яка народилася 31 серпня поточного року. Мати хлопчика стверджувала, що він помер після травми.

Немовля померло 19 листопада, а 23 числа про це повідомив MyKharkov.info, посилаючись на відомості джерела в правоохоронних органах.

За даними співрозмовника, під час огляду тіла дитини були знайдені пошкодження, проте сліди скоєння злочину не виявлені.

Правоохоронці розпочали провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "Природна смерть".

Читайте також"Скотчем замотали руки та ноги, заклеїли рот": на Полтавщині у дитсадку знущалися з 4-річної дівчинки – голова облрадиМатері дитини 31 рік, вона розповіла, що 19 листопада близько 7 години ранку знайшла сина мертвим у колисці.

Жінка стверджувала, що до смерті дитина під час перевертання вдарилася об узголів'я дивана.

Батькові хлопчика 50 років, в день смерті сина його не було вдома.

Подружжя виховує ще двох дітей – дівчаток у віці дев'яти та 13 років. Сім'я не стоїть на обліку соцслужб.

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області була до смерті побита 4-річна дівчинка. У скоєнні злочину підозрювали батька дитини. Правоохоронці затримали чоловіка.

Автор: Екатерина Присяжнюк