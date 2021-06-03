Чоловік з ножем потрапив до будинку жінки метою зустрічі зі своїм сином. Між дорослими стався конфлікт.

На Харківщини поліцейські затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння взяв у заручники колишню цивільну дружину з 4-річним сином.

Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, 2 червня о 22:36 до правоохоронців надійшло повідомлення від жительки с. Гайдари про те, що на подругу нападає її колишній чоловік, який при собі має ніж.

На місці події поліцейські встановили, що 30-річний житель м. Змієва Чугуївського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, потрапив до будинку колишньої цивільної дружини з метою зустрічі зі своїм 4-річним сином.

«На ґрунті неприязних відносин з приводу спільної дитини між чоловіком та жінкою стався конфлікт. Зловмисник із кишені дістав ніж та, погрожуючи, насильно утримував жінку в її будинку», - йдеться у повідомленні.

Для знешкодження зловмисника було введено поліцейську операцію «Заручник».

За інформацією поліції, під час переговорів дитину у задовільному стані передали працівникам поліції. Протиправних дій стосовно хлопчика не скоєно.

«Переговори щодо звільнення жінки тривали більше двох годин. 3 червня близько 01:55 чоловік відпустив жінку. Заручниця тілесних ушкоджень не отримала, стан її здоров’я задовільний. З місця події вилучено ніж, яким погрожував правопорушник», - додали у відомстві.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення нападнику про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

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Автор: Світлана Макринська