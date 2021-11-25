Рятувальникам довелося визволяти водія з понівеченого автобуса.

На Харківщині пасажирський автобус злетів у кювет, внаслідок чого постраждали люди. Водія автобуса затисло конструкціями понівеченого транспортного засобу, ще три пасажири отримали травми.

Як повідомляє ДСНС, аварія трапилася 25 листопада.

Так, сьогодні о 10:05 на номер "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на 433 кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський, неподалік с. Литвинівка Богодухівського району Харківської області.

Зазначається, що водій пасажирського автобуса Neos не впорався з кермуванням, після чого транспортний засіб злетів у кювет.

Читайте такожСмертельна п'яна ДТП у Вінниці: суд на два місяці заарештував активіста "Дорожнього контролю"Як поінформували в ДСНС, внаслідок ДТП водія автобуса затисло конструкціями понівеченого транспортного засобу. Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували постраждалого. Його госпіталізували до Валківської міської лікарні. Ще трьом пасажирам автобуса було надано меддопомогу на місці. Інші пасажири (всього їх було 16 осіб) не постраждали.

Усі обставини даної події встановлюють правоохоронці.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у моторошній ДТП в Болгарії загинула родина з 11 людей. В транспорті з македонською реєстрацією їхали 52 людини.

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Автор: Світлана Макринська