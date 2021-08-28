Служба безпеки України виявила ударний безпілотний літальний апарат з маркуванням іноземного виробництва.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби у Facebook.
Безпілотник проводив обліт над Харківським регіоном.
Спецслужба попросила місцевих мешканців реагувати на законні вимоги правоохоронців належним чином.
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