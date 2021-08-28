Безпілотник проводив обліт над Харківським регіоном.

Служба безпеки України виявила ударний безпілотний літальний апарат з маркуванням іноземного виробництва.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби у Facebook.

Безпілотник проводив обліт над Харківським регіоном.

Спецслужба попросила місцевих мешканців реагувати на законні вимоги правоохоронців належним чином.

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Автор: Іван Бойко