Дівчат встановили дільничні офіцери поліції та працівники селищної ради.

На Харківщині троє дівчат записали та виклали в TikTok відео, як знімають і викидають знак "Дати дорогу". Поліція розшукала авторок відео. Їх батьків притягли до адміністративної відповідальності.

Відео з дорожнім знаком зняли три дівчини з селища Новопокровка в Чугуївському районі, повідомили у Facebook поліції Чугуївщини.

"Дівчат встановили дільничні офіцери поліції та працівники селищної ради. Наразі у селищній раді Новопокровки на батьків складено адмінпротокол за ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей)", — йдеться у повідомленні поліції у Facebook.

Мінімальний штраф за ст. 184 — від 850 до 1700 грн.

"Працівники відділу превенції ювенальної превенції попереджають, що вчиняти протиправні дії заради "лайків" у соціальних мережах - завжди погана ідея, за яку необхідно буде нести відповідальність", - наголосили у поліції.

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Автор: Вікторія Гордієнко