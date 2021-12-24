Чоловік встиг вдарити жінку та її стареньку маму сокирою по голові, але зрештою втік, коли жінка почала чинити опір.

У Харківській області чоловік вдерся до чужого будинку та напав із сокирою на матір з донькою.

Про це розповіли в департаменті карного розшуку.

Після нападу донька звернулася до поліції.

"Як виявилось, зловмисник шляхом віджиму замка вхідних дверей проник в будинок, побачив на дивані 84-річну жінку, після чого завдав їй декілька ударів сокирою по голові. Почувши шум, він зайшов в іншу кімнату, де перебувала донька потерпілої, якій він теж завдав удар сокирою по голові, однак жінка почала чинити опір, відібрала в нього знаряддя злочину та виштовхала з будинку. Негідник викрав з подвір'я тачку і з місця вчинення злочину втік", - повідомили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто незакінчений замах на вбивство.

Читайте такожЖитель Буковини замерз до смерті на власному подвір'їПоліцейські чоловіка затримали та з'ясували, що він уже неодноразово судимий. У скоєному затриманий зізнався. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН писав, як під Києвом родинна суперечка ледь не закінчилася трагедією, коли чоловік вдарив рідного сина сокирою по голові.

А на Полтавщині чоловік забив сокирою та спалив власних батьків.

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