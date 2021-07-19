У Херсонській області, на трасі Одеса - Мелітополь – Новоазовськ, вночі під час патрулювання загинув 29-річний поліцейський.
Як інформує у Facebook Патрульна поліція України, під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув патрульний Дмитро Сапога.
Він заступив на чергування на відрізок автодороги М-14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ".
За попередніми даними, близько 2:00 інспектор зупинив вантажівку, коли водій іншого автомобіля DAF не врахував дорожньої обстановки, безпечної швидкості та дистанції і здійснив наїзд на службовий автомобіль поліцейських та Дмитра, який був біля авто.
Патрульний отримав травми, несумісні з життям, та загинув на місці події.
З'ясовуються усі обставини ДТП.
29-річний Сапога служив у лавах патрульної поліції Херсонської області з травня 2018 року.
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