Коли патрульний зупинив вантажівку, його збив інший автомобіль.

У Херсонській області, на трасі Одеса - Мелітополь – Новоазовськ, вночі під час патрулювання загинув 29-річний поліцейський.

Як інформує у Facebook Патрульна поліція України, під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув патрульний Дмитро Сапога.

Він заступив на чергування на відрізок автодороги М-14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ".

За попередніми даними, близько 2:00 інспектор зупинив вантажівку, коли водій іншого автомобіля DAF не врахував дорожньої обстановки, безпечної швидкості та дистанції і здійснив наїзд на службовий автомобіль поліцейських та Дмитра, який був біля авто.

Патрульний отримав травми, несумісні з життям, та загинув на місці події.

З'ясовуються усі обставини ДТП.

29-річний Сапога служив у лавах патрульної поліції Херсонської області з травня 2018 року.

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Автор: Надя Пришляк