Зловмисник закликав до фізичного знищення українських громадян та захоплення місцевих органів влади.

На Хмельниччині правоохоронці викрили прихильника проросійського блогера Анатолія Шарія у закликах до підтримки окупантів.

Як повідомляє Служба безпеки України, зловмисником виявився місцевий житель, який позиціонував себе як представник прокремлівського руху "народовладдя".

За даними слідства, він масово поширював в інтернеті агітацію на підтримку збройної агресії РФ проти України та виправдовував злочини російських окупантів.

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Крім цього, чоловік закликав до фізичного знищення українських громадян та захоплення місцевих органів влади.

"Замість військово-цивільних адміністрацій регіону він пропонував сформувати підконтрольні Москві псевдодержавні установи. Для розгону деструктивного контенту агітатор створив десятки проросійських спільнот та сторінок у соцмережах. Як першоджерело для наповнення інтернет-ресурсів використовував YouTube-канал ворожого пропагандиста Шарія, якому Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що такими діями провокатор намагався розхитувати внутрішньополітичну обстановку в області і тим самим допомагав агресору у війні проти України.

У разі захоплення регіону він планував отримати від російських загарбників "посаду" в місцевій окупаційній адміністрації.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Затримання прихильників Шарія в Україні: деталі

У Дніпрі підпільний осередок забороненої в Україні прокремлівської "Партії Шарія" здійснював підготовку до заворушень у Дніпропетровській області. СБУ вдалося запобігти спробам розхитування внутрішньополітичної обстановки. Зловмисники готувались до проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону.