На сьогоднішній день слідству відомо про ще одне аналогічне отруєння.

На Київщині дівчина вирішила помститися колишньому хлопцю за нескладене особисте життя і отруїла його.

Як повідомив Офіс генпрокурора, вона додала у пляшку з алкоголем високотоксичну хімічну речовину, яку спеціально придбала напередодні. В подальшому створила у соцмережі акаунт нібито магазина, який проводив розіграш до свята. Серед переможців вона визначила зокрема мешканця Київщини, з яким колись перебувала у стосунках.

Підозрювана написала йому повідомлення, що він є переможцем розіграшу, та отримає на поштове відділення подарунок - пляшку алкоголю і шоколад.

Після отримання "виграшу" і вживання частини вказаного алкогольного напою самопочуття чоловіка різко погіршилося, у нього випало волосся. Він амбулаторно проходив лікування, а згодом був госпіталізований до медичного закладу, де впав у кому та помер.

Свої дії жінка ретельно планувала та вживала заходи для конспірації. На сьогоднішній день слідству відомо про ще одне аналогічне отруєння. Потерпілі також потрапили до лікарні після вживання "свого виграшу".

Глава поліції Київщини повідомив, що молодий чоловік, який помер, проживав у Іванкові. Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За процесуального керівництва прокурорів Вишгородської окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

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