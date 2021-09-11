Затриманий у столиці 55-річний іноземець виявився розшукуваним Інтерполом наркобароном Евеліном Баневим-Брендо.

Українська поліція затримала в Києві наркобарона Евеліна Банева-Брендо, який багато років перебуває в міжнародному розшуку.

Інформацію про це болгарській службі "Радіо Свобода" підтвердили в МЗС Болгарії. Тепер очікується процедура екстрадиції.

За що розшукували Евеліна Банева-Брендо

Як зазначає видання, Інтерпол безрезультатно розшукував Банева з 2016 року. Востаннє Верховний касаційний суд Болгарії засудив чоловіка до 6 років позбавлення волі за відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків у 2018 році. В Італії та Румунії йому загрожує покарання у вигляді 20 і 10 з половиною років в'язниці відповідно за торгівлю наркотиками.

Раніше Евеліна Банева затримували в Болгарії у 2012 році. На початку 2013 року Софійський міський суд засудив його до 7 з половиною років в'язниці за участь в організованому злочинному угрупованні та вчинення понад двох фінансових операцій з грошима, повторно отриманими від незаконного обігу наркотиків. 17 березня 2017 року Апеляційний суд Софії скоротив вирок до 6 років позбавлення волі, який згодом був залишений без зміни Верховним касаційним судом.

Читайте такожНа Херсонщині знайшли рекордне поле конопель (фото, відео)Поки суд над ним тривав у Болгарії, Банева передали італійській владі для початку його справи там. Однак згодом Італія відмовилася віддати його назад до Софії, був також отриманий запит про його екстрадицію до Румунії. Зрештою Банева вирішили тимчасово повернути з Італії для суду в Болгарії, після чого він зник.

У липні 2013 року суд Мілана вперше засудив чоловіка до 20 років тюремного ув'язнення. У вересні 2015 року Касаційний суд Італії скасував вирок і повернув його до Апеляційного суду Мілана. Однак 23 березня 2016 року підтвердив перше рішення. У березні 2017 року Банев подав апеляцію, але його 20-річний вирок був залишений чинним третьою інстанцією 8 червня того ж року.

Тим часом у червні 2016 року болгарин отримав 14 років в'язниці вже від суду Бухареста за звинуваченням в організації ввезення до Румунії понад 51 кг кокаїну. Рік потому Апеляційний суд румунської столиці скоротив термін його ув'язнення до 10 з половиною років.

Востаннє ім'я Банева-Брендо згадувалося у ЗМІ наприкінці 2020 року. Тоді офіс генерального прокурора Швейцарії оголосив про завершення 12-річного розслідування відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків за участю болгарської мафії. Звинувачення були пред'явлені Credit Suisse Bank, його колишньому менеджеру і кільком іншим підозрюваним.

Затримання Банева-Брендо в Києві

7 вересня 2021 року Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив про затримання в Києві 55-річного іноземця, якого розшукують у країнах Європейського Союзу.

"Як встановили оперативники, громадянин іншої країни належав до складу злочинного угруповання. За скоєння злочинів у його складі, зокрема, відмивання грошей та розповсюдження наркотиків на території країн Євросоюзу, судом Румунії іноземця засудили до десяти з половиною років позбавлення волі. Крім того, в Болгарії за аналогічний злочин він отримав шість років ув'язнення. Щоб уникнути покарання, зловмисник зник, тому його оголосили в міжнародний розшук", - розповіли українські правоохоронці.

Під час перевірки інформації про його можливе укриття на території України поліцейські встановили, що чоловік використовував підроблені документи на ім'я іншої особи та оселився в орендованому будинку під Києвом.

6 серпня на підставі рішення суду розшукуваного затримали. Під час обшуку вдома у затриманого поліцейські виявили нарколабораторію та посіви конопель. Вилучено кущі конопель, обладнання для їх вирощування, 39 пакетів з "товаром" та підроблені документи. Крім того, поліція розкрила ще двох осіб з оточення розшукуваного, громадян Молдови та Румунії.

За фактом функціонування нарколабораторії правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а чоловікові запросили 40 діб арешту.

Тепер же влада Болгарії підтвердила журналістам, що затриманий - Евелін Банев-Брендо. Україна і Болгарія планують домовлятися про його екстрадицію.

Раніше в Нідерландах в аеропорту Амстердама затримали одного з найбільш розшукуваних наркобаронів світу. Вважається, що через очолюваний ним міжнародний злочинний синдикат в Австралію потрапляє значна кількість наркотичних речовин. Дохід синдикату від продажу метамфетаміну у 2018 році міг скласти 17 млрд доларів.

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Автор: Катерина Комолова