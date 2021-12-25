Перший заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко зазначив, що заміна скла у люкарні – це "майже сюжет для серіалу на Discovery".

Внаслідок поривів вітру пошкоджено скло у люкарні на куполі Андріївської церкви.

Про це у Facebook повідомив перший заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко.

За його словами, внаслідок поривів вітру було пошкоджено скло в металевій рамі люкарні на куполі Андріївської церкви. Для заміни скла адміністрація заповідника запросила промислових альпіністів.

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"Так складно скло в вікні ми ще не ремонтували…", - зауважив Кириленко.

Він повідомив, що альпініст піднявся до куполу церкви, відчистив металеву раму від замазки та залишків скла, зняв шаблон шибки.

Після цього фахівці мають змоделювати та вирізали скло відповідних розмірів, потім відбудеться його монтаж.

Кириленко зазначив, що заміна скла у люкарні – це "майже сюжет для серіалу на Discovery". На його думку, ці роботи можуть претендувати на "Оскар".

Також Кириленко розмістив відповідні світлини.

Довідка УНІАН. Андріївська церква, що розташована на Андріївському узвозі у Києві, споруджена за проектом архітектора Бартоломео Растреллі у стилі бароко. Вона є пам’яткою архітектури та монументального живопису XVIII ст. світового значення, входить до складу Національного заповідника "Софія Київська".

Церкву відкрили у грудні 2020 року після реставрації, що тривала 11 років.

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