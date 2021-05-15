Унаслідок отриманих травм загинув 14-річний хлопець.

В Луганській області сталась смертельна аварія з участю п’яного водія.

Про це повідомляє ГУНП Луганщини.

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На місці події поліцейські встановили, що п’яний 34-річний водій «Рено-Меган» наїхав на чотирьох підлітків, котрі йшли проїжджою частиною у попутному автомобілю напрямку.

Унаслідок отриманих травм загинув 14-річний хлопець, троє підлітків – 14-річний хлопець та двоє дівчат віком 13 і 15 років – госпіталізовані до лікарні з чисельними переломами кінцівок. Молодша з них зараз знаходиться в реанімації у тяжкому стані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286-1 ч. 3 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Водій автомобілю затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

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Автор: Яна Ставська