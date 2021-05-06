На Львівщині працівники Служби безпеки України викрили місцевого жителя, який продавав стяг комуністичного тоталітарного режиму напередодні 8-го травня – Дня пам’яті та примирення.
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Про це повідомляє Управління СБУ у Львівській області.
У відомстві зазначили, що символіка із зображенням одного з ініціаторів та організаторів червоного терору могла бути використана під час публічних акцій та розпалити ворожнечу.
«Правоохоронці задокументували зловмисника в момент збуту забороненої символіки», - додали в СБУ.
Наразі йому готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
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