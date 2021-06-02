Чоловіка доправили до лікарні.

У місті Червонограді на Львівщині напередодні стався вибух у квартирі. Його спричинив самогонний апарат.

Про це пишуть місцеві ЗМІ. Очевидці викликали на місце рятувальників, які надали першу медичну допомогу постраждалому чоловіку.

"1 червня о 16:21 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в м. Червоноград на вул. Клюсівська, 22 Червоноградського району відбувся вибух технічного пристрою без подальшого горіння на третьому поверсі шестиповерхового житлового будинку на кухні в одній з квартир. Внаслідок вибуху травмовано власника, 1974 року народження, та пошкоджено вікно на площі 2 кв. м. Руйнування несучих конструкцій будівлі не було", - розповіли у прес-службі ДСНС області.

Постраждалого після надання першої допомоги до лікарні доставила "швидка".

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Як повідомлялося, раніше у Верховній Раді було зареєстровано проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання деяких аспектів самогоноваріння та ринку молока (№4153).

Документом, зокрема, пропонується вилучити з Кодексу України про адміністративні правопорушення статті - 176 ("Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення") та 177 ("Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення"). Ці статті передбачають накладення штрафів. Таким чином, штрафи за самогоноваріння можуть бути скасовані.

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Автор: Юрій Годован