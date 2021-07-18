Рецидивіст, вже судимий за аналогічний злочин, цілу годину ґвалтував племінницю свого товариша.

В Одеській області до 8 років в'язниці засуджений чоловік, який у січні минулого року зґвалтував 14-річну дівчинку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок виніс Котовський міськрайонний суд.

Злочин скоєно ввечері 4 січня 2020 року в будинку у зловмисника – жителя селища Окни. Встановлено, що в цей день він прийшов в будинок, де проживала сім'я потерпілої, оскільки дружив з її дядьком (братом матері дівчинки). Дорослі розпивали спиртні напої, після чого фігурант у супроводі підлітка вирушив в центр населеного пункту. Купивши близько двох літрів пива, чоловік випив його значну частину, а також пригостив дівчинку. Потім попросив потерпілу провести його додому і заманив її всередину житла.

За словами потерпілої, обвинувачений схопив її за руку, кинув на ліжко, пригрозив вбивством і змусив роздягнутися.

"Однак вона (потерпіла – УНІАН) плакала, просила не чіпати її і відпустити. Дії сексуального характеру відбувалися тривалістю близько години", - сказано в документі. Протягом цього часу чоловік ґвалтував дівчинку різними способами, включаючи неприродні.

Несподівано до зловмисника прийшов знайомий: він попередньо постукав у вікно, а потім бачив, що дівчинка, яка йшла, плаче. Однак вона побоялася поскаржитися цій людині, бо побоювалася, що насильник її вб'є.

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Відзначається, що неповнолітня на наступний день вранці телефоном розповіла про те, що трапилося, дідусю, тому що, крім нього, нікому більше не довіряла. Потім прийшла її старша сестра, яка відвезла її в лікарню.

Слідством встановлено, що обвинувачений застосував до підлітка психологічне і фізичне насильство, на тілі дитини, включаючи молочні залози, були подряпини і синці.

Як вказується у вироку, фігурант раніше вже був судимий. Зокрема, у 2012 році за крадіжку з проникненням в житло його засудили до 3,5 років позбавлення волі, але він був звільнений з випробувальним терміном на 2 роки. У 2014 році суд визнав його винним у злочині за ч.3 ст. 152 (зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої) Кримінального кодексу України і відправив до в'язниці на 7 років і 3 місяці.

Цього разу рецидивіст також визнаний винним і засуджений до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку січня 2020 року в Окнянському районі Одеської області затримали 24-річного чоловіка за згвалтування 14-річної дівчинки. Про подію в поліцію повідомила старша сестра потерпілої.

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Автор: Лариса Козова