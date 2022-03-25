Ще двоє пасажирів, серед яких дитина, госпіталізовані.

В Одеській області автомобіль врізався в блокпост, загинули двоє жителів Маріуполя, який перебуває в облозі.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що аварія сталася в Білгород-Дністровському районі Одеської області ввечері 24 березня.

В автомобілі "ВАЗ" перебував 70-річний водій, його дружина, їхня 44-річна дочка і 12-річний онук.

На виїзді з міста Татарбунари в бік міста Ізмаїл водій не впорався з керуванням і авто врізалося в бетонну споруду, розміщену на проїжджій частині.

Подружжя загинуло, хлопчик і його мати отримали різні травми, їх госпіталізували.

Відомості за фактом ДТП внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

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