За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

На Одещині чоловік побив свою вагітну дружину, у якої через це стався викидень.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався в одному із сіл Іванівської ОТГ.

Відзначається, що 42-річний місцевий житель під час сварки сильно побив свою співмешканку, яка була на 4-му місяці вагітності. Зокрема, зловмисник вдарив жінку ногою в живіт і голову, після чого у неї стався викидень.

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Порушено провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу ("умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень"). Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. У рамках досудового розслідування призначено експертизи, допитуються свідки, збираються докази вини фігуранта.

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Автор: Лариса Козова