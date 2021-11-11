Потерпілий, який майже добу сидів на ланцюгу, зміг звільнитися. Поліцію викликали сусіди.

В Одеській області чоловік прикував ланцюгом до стовпа працівника, якого запідозрив у крадіжці.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася в місті Білгород-Дністровський.

Встановлено, що потерпілий працював у підозрюваного та його дружини – допомагав по господарству.

"Власник домогосподарства запідозрив працівника в крадіжці та вирішив розібратися самостійно. Між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник вдарив 44-річного потерпілого, прикував його ланцюгом до стовпа в теплиці і утримував майже добу", - розповіли в главку.

Читайте такожУ Черкасах в дитсадку декілька років знущалися з дітейПотерпілий зміг пошкодити ланцюг та вибіг на вулицю, де його побачили сусіди, які і повідомили про подію в поліцію.

За словами 49-річного підозрюваного, він прикував працівника ланцюгом до стовпа (замкнув ланки замком), оскільки побоювався, що чоловік, якого він вважає винним у крадіжці, втече.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. За незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, передбачено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі строком до п'яти років.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області зловмисники утримували в трудовому рабстві 12 осіб.

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Автор: Лариса Козова