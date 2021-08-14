Щоб дістатися до потерпілого, рятувальникам довелося продиратися крізь зарості.

В Одеській області отримав травми чоловік, який впав у рів зі стіни Аккерманської (Білгород-Дністровської) фортеці.

Як повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, НП сталася в п'ятницю, 13 серпня.

Інформація про подію надійшла до Служби порятунку приблизно о 19.20.

"Надійшло повідомлення про те, що в місті Білгород-Дністровський чоловік впав із зовнішньої стіни фортеці в рів, і потребував допомоги. Рятувальники на спецтранспорті спустилися до розташованого тут лиману, намагаючись дістатися до потерпілого", - розповіли в главку.

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Через те, що в даному місці – густі зарості, співробітники ДСНС власноруч розчищали дорогу для того, щоб пожежний автомобіль швидше дістався до чоловіка. Коли їм це вдалося, потерпілого поклали на носилки, зафіксоване тіло, надали домедичну допомогу і перемістили в свій автомобіль, який виїхав з рову. Потім потерпілого передали працівникам швидкої допомоги.

Аккерманська фортеця - довідка УНІАН

Аккерманська (Білгород-Дністровська) фортеця є історико-архітектурною пам'яткою. Це один з найпопулярніших туристичних об'єктів півдня України. Точна дата початку будівництва Аккерманської фортеці невідома. Більшість істориків засновниками фортеці вважають генуезців, які прийшли в Причорномор'ї в 13 столітті.

За іншими даними, вона зведена в 15 столітті, будувалася 200 років. Це-одна з найбільших і найпотужніших споруд тих часів на території сучасної України. Будова з каменю вапняку загальною площею трохи більше 9 га стоїть на високому скелястому березі Дністровського лиману. З трьох сторін оточене ровом, який в стародавні часи заповнювався водою, ширина його близько 14, а початкова глибина – 22 метри. Протяжність оборонних стін - близько 2,5 км, висота стін і веж від 5 до 15 метрів, товщина від 1,5 до 5 метрів.

Автор: Лариса Козова