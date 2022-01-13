Ширяївський районний суд Одеської області оштрафував матір підлітка через булінг двох вчителів.
Про це сказано в рішенні суду.
Зазначається, що до суду надійшло два протоколи про адміністративні правопорушення, які передбачають притягнення до відповідальності матері підлітка.
Одне правопорушення стосувалося стягнення через неодноразові втечі з дому хлопчика, 2008 р. н. Друге – щодо того, що цей учень школи, розташованої в смт Ширяєво, систематично порушував дисципліну, здійснював булінг (цькування) вчителя математики та вчителя географії.
Читайте такожУ Дніпрі з'явилася інформація про вибухівку у школах, але дітей залишили на урокахВиходячи з того, що школяреві немає ще 14 років, відповідальність за його вчинки, згідно із законодавством, несуть батьки або особи, які їх замінюють.
Суд об'єднав дві вищеназвані справи в одну і притягнув матір дитини до адміністративної відповідальності за двома статтями – ч. 2 ст. 184, ч. 1 ст. 173-4 – КУпАП.
На неї накладено адміністративне стягнення у розмірі ста неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, що становить 1 тис. 700 грн. Також вона повинна сплатити судовий збір на користь держави в розмірі 454 грн.
Раніше повідомлялося, що школярки з полтавської гімназії виганяють на вулицю та зачиняють у туалеті молодших школярів.