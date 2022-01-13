Тринадцятирічний підліток знущався з вчителів математики та географії.

Ширяївський районний суд Одеської області оштрафував матір підлітка через булінг двох вчителів.

Про це сказано в рішенні суду.

Зазначається, що до суду надійшло два протоколи про адміністративні правопорушення, які передбачають притягнення до відповідальності матері підлітка.

Одне правопорушення стосувалося стягнення через неодноразові втечі з дому хлопчика, 2008 р. н. Друге – щодо того, що цей учень школи, розташованої в смт Ширяєво, систематично порушував дисципліну, здійснював булінг (цькування) вчителя математики та вчителя географії.

Читайте такожУ Дніпрі з'явилася інформація про вибухівку у школах, але дітей залишили на урокахВиходячи з того, що школяреві немає ще 14 років, відповідальність за його вчинки, згідно із законодавством, несуть батьки або особи, які їх замінюють.

Суд об'єднав дві вищеназвані справи в одну і притягнув матір дитини до адміністративної відповідальності за двома статтями – ч. 2 ст. 184, ч. 1 ст. 173-4 – КУпАП.

На неї накладено адміністративне стягнення у розмірі ста неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, що становить 1 тис. 700 грн. Також вона повинна сплатити судовий збір на користь держави в розмірі 454 грн.

Раніше повідомлялося, що школярки з полтавської гімназії виганяють на вулицю та зачиняють у туалеті молодших школярів.

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