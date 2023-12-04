Вони пресували чоловіків-ухилянтів, обкладаючи їх даниною.

На Одещині рекетири "насіли" на ухилянтів: користуючись фейковим посвідченням СБУ вибивали з них гроші за ухилення від мобілізації.

Як повідомили у пресцентрі обласного управління СБУ, українська спецслужба спільно з поліцією нейтралізувала злочинне угруповання. За різні суми "відкупу" фігуранти обіцяли потерпілим не притягувати їх до кримінальної відповідальності. Для "переконливості" зловмисники підробили собі шеврони СБУ та пред’являли своїм жертвам фальшиве посвідчення співробітника української спецслужби.

У разі відмови платити рекетири погрожували викраденням та фізичною розправою.

"Задокументовано факт вимагання учасниками банди 20 тис. американських доларів з місцевого жителя. Наразі зловмисників затримано", - розповіли в управлінні.

Зараз зловмисники під вартою. Їм повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану); ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини); ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи).

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У регіональному главку Національної поліції уточнили, що двоє жителів Одещини, один з яких судимий за крадіжки та незаконне заволодіння транспортним засобом, знаходили чоловіків, які за віком підлягають мобілізації, і, використовуючи підроблені документи співробітників СБУ, шантажували своїх жертв.

Під час затримання у них вилучили підроблені посвідчення спецслужби, амуніцію з її емблемами, мобільні телефони, 4900 доларів та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

У Харкові шахрай виманював гроші з дружини загиблого бійця ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, у Харкові затримали шахрая, який за 10 тисяч доларів обіцяв дружині загиблого військового повернути його з полону. Зокрема, фігурант зіграв на тому, що військовослужбовець загинув у так званій сірій зоні, через що його тіло ще не передали близьким. Шахрай видав себе за співробітника СБУ та переконував потерпілу в тому, що її чоловік начебто перебуває в полоні у російських окупантів.

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