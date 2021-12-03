Причиною вибуху став газовий балон.

Сьогодні на Одещині в житловому приватному будинку стався вибух, під завалом опинився господар.

Читайте такожВ Одесі суд продовжив арешт фігурантам справи про бунт в колоніїПро це журналістам повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Зазначається, що інформація про НП на вулиці Садовій села Широка Балка Одеського району до Служби порятунку надійшла приблизно об 11:00.

По прибуттю на місце рятувальники встановили, що в результаті спалаху газоповітряної суміші сталося руйнування перекриття літньої кухні, в результаті чого під уламками опинився господар. Рятувальники оперативно надали допомогу потерпілому та передали його медикам.

Як з'ясувалося, вибухнув газовий балон.

Нагадаємо, раніше у місті Ізмаїл Одеської області в приватному житловому будинку стався вибух. Внаслідок цього постраждала господиня житла, її передали медикам.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Лариса Козова