Тіла загиблих працівників газової служби діставали рятувальники.

У Харкові трагічно загинули двоє працівників газової служби. Вони проводили аварійні роботи на підземному газопроводі, коли стався зсув ґрунту.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області. Інформація про інцидент надійшла до Служби порятунку в понеділок, 4 грудня, о 18:26.

Зазначається, що подія сталася на вул. Шевченка. Під шаром землі опинилися двоє чоловіків 1981 та 1975 років народження.

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"До місця події відразу було направлено 6 одиниць рятувальної техніки та 32 особи особового складу ДСНС. Рятувальники намагались швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя", – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічного випадку.

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