На місці працюють екстренні служби.

У Києві у багатоквартирному будинку вибухнула граната, загинули двоє людей. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

На сторінці поліції у соціальній мережі Facebook зазначається, що інцидент стався у Дніпровському районі столиці. Ввечері чоловік повідомив правоохоронцям, що почув вибух у сусідній квартирі. На місце події виїхали поліцейські та лікарі.

Попередньо відомо, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік - брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі.

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Зараз на місці вибуху працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.

Інциденти з гранатами: останні новини

Цього місяця повідомлялося, що в Одеській області чоловік у військовій формі підірвав гранату в автівці водія, який зголосився підвезти його. У поліції казали, що чоловік вимагав гроші.

Влітку в Одесі п'яний чоловік кинув з балкону піротехнічну гранату в бік дітей. Він заявив поліцейським, що галас заважав йому відпочивати. Чоловік каже, що купив гранату через інтернет.

А в Дніпропетровській області чоловік, погрожуючи гранатою, взяв заручницю в управлінні пенсійного фонду.

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