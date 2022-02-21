За попередніми даними, діти могли піти гуляти по льоду і провалилися.

На Полтавщині водолази вилучили тіла двох загиблих хлопчиків з плавнів річки Дніпро.

Як інформує ГУ ДСНС України в Полтавській області, 20 лютого о 21:50 від працівників поліції до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про зникнення поблизу с. Кам'яні Потоки Кременчуцького району двох хлопчиків, 2012 року народження.

Працівниками ДСНС було обстежено прибережну територію та акваторію заплав р. Дніпро на площі 11 га. Зокрема, до пошукових робіт було залучено 30 чоловік особового складу ДСНС, з них 5 водолазів.

Зазначається, що о 08:55 21 лютого водолази вилучили тіла двох загиблих дітей з плавнів річки Дніпро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кременчуцького районного управління поліції, про зникнення двох дітей – Ігоря Шерстюка, 2012 р. н., та 9-річного Івана Андріїва – правоохоронців повідомили місцеві жителі. Вони заявили, що діти гуляли на вулиці, а згодом пішли у невідомому напрямку.

Правоохоронці почали встановлювати місце перебування хлопчиків. До пошуків дітей приєдналися односельці, представники сільради та місцевої школи, а також нацгвардійці. Згодом з’явилася інформація, що дітей бачили на березі Дніпра.

За попередніми даними, діти могли піти гуляти по льоду і провалилися.

Мати одного з хлопчиків наразі перебуває за кордоном. Рідні очікують на її повернення аби поховати дитину.

У Кам’яних Потоках сьогодні оголошено день жалоби.

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