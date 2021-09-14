Лікарі повідомили, що у дітей, ймовірно, гостре отруєння алкоголем.

На Рівненщині маленькі діти напилися горілки та потрапили до лікарні. Хлопчиків 11 та 12 років госпіталізували через отруєння алкоголем, швидку допомогу викликала мати одного з них.

Про це у Facebook повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

Зазначається, що 13 вересня о 20:26 на лінію 103 надійшов виклик про те, що у селі Дубно Сарненського району двоє неповнолітніх потребують медичної допомоги. За словами матері одного з хлопчиків, яка викликала "швидку", діти випили горілку.

Медики, які прибули за викликом, оглянули двох малолітніх пацієнтів.

Читайте такожМасове харчове отруєння дітей у школі на Хмельниччині: Міносвіти ініціює перевірку всіх закладів освіти"Відчувався різкий запах алкоголю та нетипова поведінка. Попередній діагноз: гостре отруєння алкоголем", - йдеться у повідомленні.

Після наданої медичної допомоги дітей госпіталізовано до Рокитнівської ЦРЛ. Про подію повідомили поліцейським. Де діти взяли алкоголь та хто з дорослих має за це відповідати - поки що не відомо.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще один невеселий інцидент з горілкою. На Херсонщині молода матір настільки напилася, що її "вирубило" поряд з немовлям прямо у парку.

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Автор: Світлана Макринська