Загинули водій та дві пасажирки легковика, водію мікроавтобуса надано допомогу на місці події без подальшої госпіталізації.

На Сумщині поліція розпочала розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю мікроавтобуса та легковика, в якій загинули три особи.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, ДТП сталося на 262-му кілометрі траси Київ-Суми-Юнаківка біля села Штепівка Лебединського району.

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«Внаслідок зіткнення автомобілів «Фольксваген Транспортер» та «Джиллі СК» загинули водій та дві жінки-пасажирки легковика. Водію мінібуса медична допомога надана без подальшої госпіталізації», - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу, в рамках якого з'ясовуються всі обставини ДТП.

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Автор: Віталій Кохан