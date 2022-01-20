Увесь цей час труп немовля знаходиться у будинку, де живе ще одна дитина - шестирічна сестричка загиблої.

На Вінниччині батько відмовляється ховати немовля, яке померло вже шість днів тому. За висновками експертизи, двомісячна дівчинка захлинулася грудним молоком. Проте батько висунув безліч умов і не хоче класти дитину у звичайну могилу.

Про це повідомляє ТСН.

Інцидент стався у селі Українка. Немовля загинуло майже тиждень тому. Батько дівчинки хоче перевірити заключення судмедексперта про причину смерті та перекласти висновки на латинську мову. Окрім цього, він відмовляється ховати дитину у звичайній могилі. Свої мотиви пояснити аргументами він не може.

Увесь цей час труп немовля знаходиться у хаті, де живе ще одна дитина - шестирічна сестричка загиблої.

Читайте такожНа Волині жінка народила дівчинку та залишила її на вулиціБатько хоче ховати немовля у пам'ятнику бабусі й каже, що труна для цього не потрібна. Він вважає, що дитину потрібно покласти у могилу у тому, в чому вона перебуває зараз (у звичайному одязі, без труни). Свої мотиви пояснює просто: "тому що я так, як батько, розумію".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Закарпатті жінка викликала додому медиків через нібито знайдене немовля в смітнику. Проте коли лікарі прибули на місце інциденту, дитина була живою. Історію із знахідкою на смітнику немовляти жінки вигадала, щоб приховати пологи своєї неповнолітньої доньки.

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