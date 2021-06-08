На Закарпатті дитина загинула, випавши з візочка.
Про це повідомляє місцеве видання mukachevo.net.
Нещасний випадок стався вчора, 7 червня, у селі Обава Чинадіївської громади Мукачівського району Закарпатської області.
Відомо, що батьки залишили однорічну дитину у візочку вдома під наглядом старших дітей. Через деякий час сусіди почули крик та прибігли на допомогу.
За попередніми даними, дитина випала з візочку та вдарилась головою. Через отримані травми вона померла у лікарні.
За даними ЗМІ, сім'я благополучна, за свідченням батьків, вони неодноразово лишали дитину на догляд старших дітей. Як саме сталася трагедія - з'ясовують правоохоронці.
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