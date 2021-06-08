Батьки залишили однорічну дитину у візочку вдома під наглядом старших дітей.

На Закарпатті дитина загинула, випавши з візочка.

Про це повідомляє місцеве видання mukachevo.net.

Нещасний випадок стався вчора, 7 червня, у селі Обава Чинадіївської громади Мукачівського району Закарпатської області.

Відомо, що батьки залишили однорічну дитину у візочку вдома під наглядом старших дітей. Через деякий час сусіди почули крик та прибігли на допомогу.

За попередніми даними, дитина випала з візочку та вдарилась головою. Через отримані травми вона померла у лікарні.

За даними ЗМІ, сім'я благополучна, за свідченням батьків, вони неодноразово лишали дитину на догляд старших дітей. Як саме сталася трагедія - з'ясовують правоохоронці.

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Автор: Денис Прядко