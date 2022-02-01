Розміри гелікоптера дозволяли переміщувати до 50 тис. пачок тютюнових виробів за раз.

На Закарпатті СБУ викрила контрабандистів, які для незаконного переправлення цигарок на територію Євросоюзу використовували власний гелікоптер.

Про це повідомляє прес-центр Служба безпеки України.

Як встановило слідство, оборудку організував місцевий підприємець. Він долучив до "справи" ще кількох місцевих жителів. Чоловік спеціально придбав багатоцільовий гелікоптер, який переобладнав – демонтував крісла з салону та підлаштував для можливостей контрабандних перевезень.

Також зловмисники підшукали пілота, який погодився на протиправну діяльність та має ліцензію на керування літальним судном.

"Встановлено, що гелікоптер двічі на місяць незаконно перетинав кордон і здійснював посадку на території Румунії та Угорщини. Ділки завантажували літальний апарат підакцизними товарами – пачками цигарок українського виробництва без акцизних марок. Розміри гелікоптера дозволяли переміщувати до 50 тис. пачок тютюнових виробів за раз", - йдеться в повідомленні.

За кордоном на вертоліт вже очікували спільники, які в подальшому реалізовували цигарки на території Євросоюзу.

За попередніми оцінками, щомісячний обіг зловмисників міг становити близько 2 млн грн.

Для уникнення викриття, ділки приховували гвинтокрил у важкодоступній місцевості на території одного із районів Закарпаття.

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Наразі у межах кримінального провадження розпочатого за ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів) вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.

Триває слідство для встановлення обставин та усіх причетних до оборудки осіб. Зокрема, перевіряється інформація щодо причетності зловмисників до можливого незаконного переправлення через державний кордон України осіб, у тому числі, громадян з країн із підвищеною терористичною загрозою.

Як повідомляв УНІАН, раніше закарпатські контрабандисти незаконно доставили цигарки до Румунії, перейшовши через гору Менчул, висота якої складає 1998 метрів. За одну таку гірську мандрівку вони одержують 100-150 євро.

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