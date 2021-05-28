На записі видно, що спочатку дівчина була у компанії правоохоронців, а згодом почала пручатись.

У Солотвині на Тячівщині (Закарпатська область) начальник слідства та слідчий домагались на АЗС дівчини.

Про випадок розповів Іван Крайовий у себе на сторінці у Facebook. Також він опублікував відео з камер відеоспостереження, що датоване 7 травня.

За його словами, дівчини у нетверезому стані домагались начальник слідства Мартинич Юрій та слідчий Дем‘ян.

На записі видно, що спочатку дівчина була у їх компанії, а згодом почала пручатись. Чоловіки повалили її на землю.

Mukachevo.net звернулось за коментарем до Головного управління національної поліції Закарпаття де зазначили, що бачили це відео, і підтвердили участь правоохоронців.

Зазначається, що офіційно правоохоронці на відео були у вільний від служби час. Особи всіх причетних вже встановлено, але претензій до цих чоловіків потерпіла сторона нібито немає. Наразі призначено службове розслідування.

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Автор: Денис Прядко