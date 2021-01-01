Хлопець переходив місток через річку Лисичанка.

На Закарпатті у новорічну ніч у річці потонув 24-річний юнак.

Читайте такожКинувся на допомогу другу: на Львівщині потонули двоє військовослужбовців (відео)Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, сьогодні об 00:01 до рятувальників звернулася родичка 24-річного жителя села Лисичево Іршавського району. З її слів, юнак, йдучи додому зі своєю дівчиною, переходив місток через річку Лисичанка, послизнувся й впав у воду.

До проведення пошукових робіт було направлено рятувальників, а зранку до пошуків долучилися й водолази. О 10:05 тіло загиблого виявили місцеві жителі між селами Кушниця та Лисичево.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк