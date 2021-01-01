На Закарпатті у новорічну ніч у річці потонув 24-річний юнак.
Читайте такожКинувся на допомогу другу: на Львівщині потонули двоє військовослужбовців (відео)Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, сьогодні об 00:01 до рятувальників звернулася родичка 24-річного жителя села Лисичево Іршавського району. З її слів, юнак, йдучи додому зі своєю дівчиною, переходив місток через річку Лисичанка, послизнувся й впав у воду.
До проведення пошукових робіт було направлено рятувальників, а зранку до пошуків долучилися й водолази. О 10:05 тіло загиблого виявили місцеві жителі між селами Кушниця та Лисичево.
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