Слідчі ДБР заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі колишньому працівнику виконавчої служби у Запорізькій області.
Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.
Чоловік активно виступав за підтримку "нового порядку" окупантів і добровільно погодився обійняти посаду керівника так званого "Михайловского отделения внутренних дел" на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Запорізької області.
Відомо, що він надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.
Наразі колишнього правоохоронця підозрюють у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (частини 7 статті 111-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років.
Раніше повідомлялося, що Росія збирається направити в Запорізьку область виїзні бригади працівників свого міністерства внутрішніх справ для роздачі паспортів РФ.