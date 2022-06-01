Він погодився обійняти посаду керівника так званого "Михайловского отделения внутренних дел".

Слідчі ДБР заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі колишньому працівнику виконавчої служби у Запорізькій області.

Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.

Чоловік активно виступав за підтримку "нового порядку" окупантів і добровільно погодився обійняти посаду керівника так званого "Михайловского отделения внутренних дел" на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Запорізької області.

Відомо, що він надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Наразі колишнього правоохоронця підозрюють у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (частини 7 статті 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років.

Раніше повідомлялося, що Росія збирається направити в Запорізьку область виїзні бригади працівників свого міністерства внутрішніх справ для роздачі паспортів РФ.

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