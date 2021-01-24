Під Житомиром сталась смертельна ДТП / ДСНС України
Поблизу селища Піщаниця Житомирської області сталася смертельна дорожня аварія. Автомобіль Skoda Octavia зіткнувся з деревом і загорівся.
Читайте такожМаршрутка збила пішохода на переході: смертельна ДТП в Києві потрапила на відео
Як повідомляється на сайті обласного управління ДСНС, пригода сталась на автодорозі Овруч-Словечно.
У пригоді загинули троє людей. Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля, а потім за допомогою спеціального обладнання витягли тіла загиблих.
На місці працювали співробітники нацполіції.
- В Києві через прорив водопроводу дорога перетворилась на ковзанку: у ДТП зіткнулись 6 авто (фото)
- Смертельна ДТП у Києві: жінка потрапила під колеса авто, "розгулюючи" проїжджою частиною (відео)
- На Львівщині потяг протаранив маршрутку: є постраждалі (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram