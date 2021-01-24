Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля, а потім витягли тіла загиблих за допомогою спеціального обладнання.

Поблизу селища Піщаниця Житомирської області сталася смертельна дорожня аварія. Автомобіль Skoda Octavia зіткнувся з деревом і загорівся.

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Як повідомляється на сайті обласного управління ДСНС, пригода сталась на автодорозі Овруч-Словечно.

У пригоді загинули троє людей. Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля, а потім за допомогою спеціального обладнання витягли тіла загиблих.

На місці працювали співробітники нацполіції.

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Автор: УНІАН