У Кривому Розі затримали чоловіка, який чіплявся в ліфті до десятирічної дівчинки.
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За інформацією видання, чоловік зайшов за дівчинкою в під'їзд.
У ліфті він спробував засунути руку їй під пальто, в штани і спідню білизну.
Дівчинка вибігла з ліфта на третьому поверсі і почала стукати в двері квартири. Її крики почув батько. Це злякало нападника і він втік.
Чоловік потрапив на камери відеоспостереження, його впізнали. Він виявився місцевим жителем, якого неодноразово помічали біля дитячих майданчиків. Увечері його затримала поліція.
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