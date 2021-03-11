Чоловіка неодноразово помічали біля дитячих майданчиків.

У Кривому Розі затримали чоловіка, який чіплявся в ліфті до десятирічної дівчинки.

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За інформацією видання, чоловік зайшов за дівчинкою в під'їзд.

У ліфті він спробував засунути руку їй під пальто, в штани і спідню білизну.

Дівчинка вибігла з ліфта на третьому поверсі і почала стукати в двері квартири. Її крики почув батько. Це злякало нападника і він втік.

Чоловік потрапив на камери відеоспостереження, його впізнали. Він виявився місцевим жителем, якого неодноразово помічали біля дитячих майданчиків. Увечері його затримала поліція.

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Автор: Людмила Жерновська