13 листопада, близько 4-ї ранку, на вулиці Героїв Космосу екіпаж патрульних зупинив автомобіль Subaru за порушення ПДР. Один з пасажирів, намагаючись втекти, обстріляв патрульного.
Читайте такожУ Дніпрі чоловік обстріляв автомобіль, який не пропустив його на "зебрі" (відео)Про це повідомляють у патрульній поліції Києва.
Під час спілкування з водієм з приводу порушення, інспектори помітили у салоні трьох чоловіків, які помітно нервували. Також в одного з пасажирів патрульні побачили рацію та кобуру. Коли інспектори звернулися до них — чоловіки вибігли з авто та почали втікати.
Під час переслідування один із втікачів здійснив постріли в напрямку патрульного. У результаті поліцейський отримав три вогнепальні поранення. У відповідь патрульні застосували табельну вогнепальну зброю. На допомогу патрульним прибув ще один екіпаж.
Інспектори затримали трьох утікачів неподалік місця зупинки автомобіля. У одного з них виявили предмет схожий на пістолет та гранати.
Патрульного шпиталізували медики. Інші учасники події поранень не отримали. Обставини події встановлюються.
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