У диппредставництві засудили "ганебний зрив офіційного заходу".

Посольство України в Греції висловило рішучий протест проти "насильницьких і провокаційних дій", вчинених членами Комуністичної партії Греції під час заходу, організованого українською громадою в муніципалітеті Мандра-Ідилія з нагоди вшанування пам’яті жертв Голодомору. Про це повідомляється на Facebook-сторінці диппредставництва.

Зазначається, що посольство "рішуче засуджує цей ганебний зрив офіційного заходу, присвяченого подіям, які мають історичне та емоційне значення для українського народу".

"Ці провокаційні дії, які призвели до фізичних нападів, у тому числі нападу на українського дипломата з нанесенням тілесних ушкоджень, є абсолютно неприйнятними та є грубим порушенням міжнародних норм, які захищають членів дипломатичного корпусу", - йдеться у заяві.

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У посольстві закликали правоохоронні органи Греції негайно розслідувати інцидент і притягнути винних до відповідальності та наголосили на "важливості дотримання принципів поваги, толерантності та мирного співіснування, які є основами сучасних демократичних суспільств".

Напад у Греції на учасників акції до роковин Голодомору в Україні

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада у Греції група людей із червоними прапорами напала на українців під час церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору. Інцидент відбувся у місті Мандра-Ідилія, де встановлено пам’ятник Тарасу Шевченку.

Під час нападу отримав травми представник українського посоольства.

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