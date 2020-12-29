На станції метро "Оболонь" в Києві чоловік напав на співробітницю метрополітену.
Відповідне відео було опубліковано в соцмережах.
На записі видно, як чоловік зі спущеною на підборіддя маскою якийсь час сперечається зі співробітницею метрополітену біля турнікетів. Після чого підходь до неї і б'є її головою в обличчя. Після цього він відходить на колишнє місце, кілька секунд спостерігає за реакцією жінки, після чого починає швидко йти зі станції.
У холі в цей час знаходився тільки хлопець, який супроводив поглядом неадекватного чоловіка, але не став нічого робити.
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