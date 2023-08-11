Зловмисник вкрав 3 млн гривень донатів на армію й витратив на розваги.

Шахрай створив клон відомого Telegram-каналу "Николаевский Ванек" і привласнив донати на армію.

Як повідомляє МВС України, 23-річний житель Кривого Рогу створив канал у Telegram, що повністю копіює миколаївський канал з мільйонною аудиторією. Шахрай копіював повідомлення про збір на підтримку ЗСУ, міняв номер банківської картки або посилання "банки зборів" та додавав власні рахунки у фейковому каналі.

"Відтак зловмисник встиг привласнити близько 3 млн грн. Кошти чоловік витрачав на власні потреби та розваги. Наразі встановлено більш як сотню осіб, що здійснили перерахунки на картку шахрая", - розповіли у МВС.

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Наразі розслідування триває. Кіберполіцейські встановлюють інших потерпілих від шахрайських дій чоловіка.

За даними спікера ОК "Південь" Владислава Назарова, зловмисник створив клон Telegram-каналу "Николаевский Ванек", який має відношення до військових та має високу довіру населення.

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Як повідомляв УНІАН, правоохоронці викрили злочинну групу, яка привласнила понад 20 мільйонів гривень під виглядом продажу автівок та квадрокоптерів для військових.

В інтернеті шахраї пропонували доставку "товару" з-за кордону та отримували передплату за "замовлення". Але відразу зникали після отримання грошей. У такий спосіб вони привласнили гроші волонтерів та військовослужбовців. За даними поліції, понад 20 обшуків по справі проводили на території Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей.

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