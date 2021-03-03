За попередніми даними, працівник ліцею після вечірньої перевірки завдав удар кулаком 17-річному хлопцю.

У Чернігові поліція розслідує обставини побиття ліцеїста помічником вихователя, після чого 17-річного хлопця прооперували.

Читайте такожЖорстке побиття школярки у Кривому Розі: стали відомі подробиці інцидентуЯк повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської обласної прокуратури, за фактом завдання тілесних ушкоджень ліцеїсту відкрито кримінальне провадження.

«За процесуального керівництва Чернігівської місцевої прокуратури проводиться розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом завдання тілесних ушкоджень вихованцю Чернігівського ліцею з посиленою фізичною підготовкою (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України)», - йдеться у повідомленні прес-служби.

За попередніми даними, працівник ліцею (помічник вихователя) після вечірньої перевірки завдав удар кулаком 17-річному хлопцю. Через кілька днів неповнолітнього госпіталізували та прооперували, видаливши пошкоджений орган (селезінку).

Факт побиття стався минулого тижня, до поліції мати постраждалого звернулася учора вже після операції сина.

Обставини інциденту з'ясовують слідчі поліції.

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Автор: Ірина Синельник