Чоловік, який серед поля наніс дитині понад 100 ударів ножем, перебуватиме у медзакладі.

На Чернігівщині визнано неосудним чоловіка, який жорстоко вбив свого 7-річного сина.

Про це повідомила прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

Згідно з інформацією, під процесуальним керівництвом ювенального прокурора Чернігівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у резонансному кримінальному провадженні про вбивство батьком свого 7-річного сина.

Встановлено, що підозрюваний на період вчинення суспільно небезпечного діяння, яке підпадає під ознаки злочину передбаченого, п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне протиправне заподіяння смерті малолітньої дитини), не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними (перебував у стані неосудності).

«За своїм психічним станом у теперішній час підозрюваний становить значну суспільну небезпеку для оточуючих, не може брати участь у проведенні слідчих дій та у судовому розгляді кримінального провадження. Також він потребує застосування примусових заходів медичного характеру. Відповідно до ст. 93 Кримінального кодексу України, до осіб, які вчинили злочини у стані неосудності, судом можуть бути застосовані заходи медичного характеру», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 18 грудня до суду направлено клопотання про застосування до чоловіка примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

«На даний час до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають його небезпечну поведінку», - поінформували в прокуратурі.

Вбивство батьком малолітнього сина на Чернігівщині

2 серпня на Чернігівщині у соняшниковому полі з численними ножовими пораненнями виявили мертвим 7-річного хлопчика.

Про зникнення хлопчика поліцію повідомила його мати. Вона чекала сина вдома у Чернігові, хлопчика мав привезти її колишній чоловік, у якого той гостював у м. Прилуки. Спочатку батько хлопчика запевняв, що він загубився. Згодом він розповів, що дорогою до Чернігова зупинив автомобіль та серед поля наніс дитині понад 100 ударів ножем у різні частини тіла.

Поліція затримала чоловіка за підозрою у вбивстві свого сина. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) ККУ.

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Автор: Ірина Синельник