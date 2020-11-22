З ними провели профілактичну роботу.

У Чернівецькій області троє місцевих жителів жорстоко поводилися з кішкою, тримаючи її над вогнищем.

Як розповіли у прес-службі поліції області, відповідне відео правоохоронці побачили у соцмережах. На ньому було видно, як троє невідомих тримають тварину над вогнищем та обговорюють, що хочуть спалити її.

Автора відео та його учасників було встановлено. Ними виявилися троє буковинців, один з яких - неповнолітній. Вони пояснили, що подібним чином "розважалися" та нібито не планували завдавати шкоди тварині.

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"Факт події зареєстровано у системі єдиного обліку заяв та повідомлень Національної поліції України. Наразі співробітники сектору ювенальної превенції Кіцманського відділу поліції вилучили відеозапис та проводять ретельну перевірку цього інциденту. Правоохоронці провели з хлопцями та їхніми батьками роз’яснювальну бесіду щодо неприпустимості вчинення аналогічних дій відносно тварин", - йдеться у повідомленні.

Жорстоке поводження з тваринами: відповідальність за злочин

У разі доведення провини особу можуть притягнути до відповідальності:

адміністративної (стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини);

кримінальної (стаття 299 Кримінального кодексу України відповідальність, яка передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років).

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Автор: УНІАН