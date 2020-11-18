У Донецькій області затримано чоловіка, який зарізав ножем свою 3-річну доньку.
Як повідомляє у Facebook Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, сьогодні 40-річний житель Курахового, який, за попередніми даними, має психічні розлади, перебуваючи у власній квартирі наодинці з дитиною, наніс їй декілька ножових поранень в область горла і черевної порожнини. Від отриманих травм дитина померла на місці.
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Про трагедію поліцію повідомила мати жертви, якої у цей час вдома не було.
Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України.
Розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства батьком малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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