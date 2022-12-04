Унаслідок обстрілу чоловік не постраждав, зазначили у Херсонській міськраді.

У Херсонській області унаслідок автоматного обстрілу загинула жінка, яка разом із чоловіком на човні перетинала Дніпро.

Чоловік та жінка прямували з дачі, яка знаходиться у Голопристанському районі, про це йдеться у повідомленні на сторінці Херсонської міської ради у Facebook.

"4 грудня автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинала Дніпро... На жаль, жінка не вижила...", - зазначили у міськраді.

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Згідно з повідомленням, чоловік не постраждав.

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Супротивники після відступу з правобережжя регіону на лівобережжя не раз обстрілювали звільнени території, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 4 грудня, голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич розповів, що в області унаслідок обстрілу 3 числа загинула людина, і ще одну було поранено.

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