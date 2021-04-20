Жінка з чоловіком, які були поруч і мали ознаки наркотичного сп'яніння, не змогли документально підтвердити, що це їхня дитина.

У Києві вночі в коридорі багатоповерхівки було знайдено трирічну дівчинку з особами з ознаками наркотичного сп'яніння.

Читайте такожУ Харкові п'яні підлітки побили двох поліцейських на "алеї наркоманів"Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, уночі на спецлінію 102 зателефонувала мешканка багатоповерхівки на вулиці Академіка Заболотного та повідомила, що у коридорі перебуває маленька дитина.

Прибувши на виклик, патрульні поліцейські виявили малолітню дівчинку, а також чоловіка та жінку, які мали ознаки наркотичного сп'яніння. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка сильнодійні лікарські засоби з довідкою на їх видачу.

"У ході спілкування поліцейські встановили, що 40-річний чоловік та 38-річна жінка – мешканці Київщини. При цьому вони не надали документів, що підтверджують, що це їхня дитина, оскільки, за їхніми словами, свідоцтва про народження немає. Слідчі вилучили пігулки та довідку, аби перевірити законність її видачі", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначають, що дівчинку передали під нагляд інспекторів ювенальної превенції Голосіївського управління поліції та районної служби у справах дітей та сім’ї. "Наразі з дитиною все добре", - додають правоохоронці.

"Спільно з профільними службами правоохоронці працюють над встановленням обставин події та особи дитини. Також дізнаються мету перебування мешканців Київщини у столиці та з’ясовують їхні родинні зв'язки з дівчинкою", - сказано у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу ("незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту") . Вирішується питання про додаткову кваліфікацію події як неналежне виконання батьківських обов’язків.

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Автор: Надя Пришляк