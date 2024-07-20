Ще в одній аварії загинула жінка та тяжкі травми отримали троє людей. Лікарі кажуть про збільшення кількості ДТП через спеку.

У Хаджибейському районі Одеси під час руху маршрутки водієві стало зле та він врізався у припарковану вантажівку, внаслідок чого понад 10 людей отримали травми.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, автопригода сталася вранці на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Хуторської. За попередньою інформацією, під час руху рейсового автобуса в напрямку центра міста, водієві транспортного засобу раптового стало зле. Внаслідок цього він не впорався з керуванням та в'їхав у припарковану в правій смузі вантажівку з напівпричепом.

"Наразі відомо про 12-х пасажирів та водія маршрутки, які звернулися по медичну допомогу. Всі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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Наразі правоохоронці продовжують встановлювати обставини дорожньо-транспортної пригоди, після чого їй буде надана правова кваліфікація. Водія маршрутки буде перевірено на стан сп’яніння.

На місце іншої ДТП, за даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, виїжджало одразу чотири бригади медиків.

"У результаті аварії жінки 35, 59 та 67 років, а також 55-річний водій маршрутки з різноманітними травмами були госпіталізовані до лікарні", - розповіли у центрі.

Медики акцентують, що останнім часом, під час спеки, кількість дорожньо-транспортних пригод та потерпілих в дорожніх аваріях значно збільшилась.

Зокрема, сьогодні швидка допомога отримала ще один виклик - на ділянку траси Київ-Одеса в Березівському районі Одеської області, де зіткнулись два автомобілі. Йдеться, що було госпіталізовано з важкими травмами трьох потерпілих - 20-річна жінка та чоловіки 33 та 38 років. У результаті цієї аварії ще одна потерпіла - 34-річна жінка - загинула на місці.

"Важкі погодні умови та недотримання правил дорожнього руху призводять, на жаль, до фатальних наслідків для людей", - наголошують у центрі медицини катастроф.

ДТП з українцями

Пʼятеро громадян України, серед яких четверо дітей, у критичному стані після ДТП у Польщі. За даними Міністерства закордонних справ України, близько 4.00 сьогодні, 20 липня, в районі польського міста Свєцко в Любуському воєводстві мікроавтобус зіткнувся із технічним автотранспортом. В автобусі перебувало 9 громадян України. Всі вони були госпіталізовані. Серед потерпілих - 4 дітей віком 2, 3, 4 та 15 років.

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